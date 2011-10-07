Технические статьи для сайта о телекоммуникациях

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок306 просмотров

Нужен ответственный копирайтер, умеющий писать грамотные читаемые уникальные статьи для размещения на корпоративном сайте телекоммуникационной компании. Тексты должны быть читаемыми, технически грамотными, и, естественно, уникальными.

Тематика: проектирование, монтаж и обслуживание компьютерных и других сетей

Объем статьи: от 2000 символов без учета пробелов.

Цена: $4 за 1 статью в wmz/wmr.

Количество статей: 100 шт. в месяц (2 тестовых оплачиваемых).

Скорость написания: не важна, упор на качество.

Оплата: Статьи присылаются копирайтером по 10 штук и оплачиваются нами по 10 шт. сразу после прохождения проверки на читабельность, техническую грамотность и уникальность.

Подробное ТЗ и список тем высылаются выбранным копирайтерам. Надеемся на ответственное отношение к работе.

14 лет назад
rootrain
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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