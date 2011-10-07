Необходимо добавлять товары в интернет-магазин - описания и легкая обработка фотографий. Примерно 5-10 товаров в неделю.
Технические статьи для сайта о телекоммуникациях
Нужен ответственный копирайтер, умеющий писать грамотные читаемые уникальные статьи для размещения на корпоративном сайте телекоммуникационной компании. Тексты должны быть читаемыми, технически грамотными, и, естественно, уникальными.
Тематика: проектирование, монтаж и обслуживание компьютерных и других сетей
Объем статьи: от 2000 символов без учета пробелов.
Цена: $4 за 1 статью в wmz/wmr.
Количество статей: 100 шт. в месяц (2 тестовых оплачиваемых).
Скорость написания: не важна, упор на качество.
Оплата: Статьи присылаются копирайтером по 10 штук и оплачиваются нами по 10 шт. сразу после прохождения проверки на читабельность, техническую грамотность и уникальность.
Подробное ТЗ и список тем высылаются выбранным копирайтерам. Надеемся на ответственное отношение к работе.
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