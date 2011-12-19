Ищу копирайтера на постоянной основе

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Завершен11 заявок418 просмотров

Необходимо добавлять товары в интернет-магазин - описания и легкая обработка фотографий.

Примерно 5-10 товаров в неделю.

13 лет назад
w221
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Charisma
Дарина 
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Дарья очень ответственный и пунктуальный исполнитель, четко и планомерно обрабатывает информацию. Онозначно будем работать постоянно - всем рекомендую!
Четко поставленное ТЗ, моментальная оплата и, что немаловажно, человечность и понимание. Одним словом: не заказчик, а мечта любого фрилансера:)

Заявки фрилансеров

Charisma
Дарина 
33 года
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Была
12 лет назад
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