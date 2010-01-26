Редактирование терминов финансовой тематики.
Копирайт и глубокий, ручной, уникальный рерайт.
Качественное наполнение Интернет-магазинов на CMS Bitrix, Joomla и других.
Наполнение сайтов, форматирование и публикации статей на системах управления контентом: DLE, Joomla, Joostina, Bitrix, WP и других.
Постинг на форумах.
Тестирование web-сайтов и ПО.
Тестирование:
- ручное;
- автоматизированное (Selenium WebDriver);
- юзабилити;
- функциональное;
- стабильности;
- совместимости;
- интеграционное;
- бета-тестирование;
- регрессионное.
Создание тест-кейсов/test cases.
Написание баг-репортов/ bug reports.
Опыт работы с bug tracking systems: Redmine, Bugzilla.
Знание HTML и CSS.
Создание презентаций в PowerPoint.
Обработка изображений (Photoshop).
Свободное владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe CS4 (Acrobat 9 Pro, Dreamweaver, Photoshop).
Фотосъемка художественная, портретная, студийная, предметная, рекламная.
- Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад