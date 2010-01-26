Charisma

Дарина Charisma

 
33 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Копирайт,рерайт,контент-менеджмент.Проф.фотосъемка,ретушь,обработка фото

Копирайт и глубокий, ручной, уникальный рерайт.

Качественное наполнение Интернет-магазинов на CMS Bitrix, Joomla и других.

Наполнение сайтов, форматирование и публикации статей на системах управления контентом: DLE, Joomla, Joostina, Bitrix, WP и других.

Постинг на форумах.

Тестирование web-сайтов и ПО.

Тестирование:

- ручное;

- автоматизированное (Selenium WebDriver);

- юзабилити;

- функциональное;

- стабильности;

- совместимости;

- интеграционное;

- бета-тестирование;

- регрессионное.

Создание тест-кейсов/test cases.

Написание баг-репортов/ bug reports.

Опыт работы с bug tracking systems: Redmine, Bugzilla.

Знание HTML и CSS.

Создание презентаций в PowerPoint.

Обработка изображений (Photoshop).

Свободное владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe CS4 (Acrobat 9 Pro, Dreamweaver, Photoshop).

Фотосъемка художественная, портретная, студийная, предметная, рекламная.

Отзывы фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
$100
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для deeforgotten
С Дарьей очень приятно работать. Толковый заказчик - четко описанное ТЗ и выполнимые сроки. Рекомендую всем! И буду рада дальнейшему сотрудничеству. Желаю успехов :)
Спасибо, Дина, за выполненную работу. Проект был объемный и требовал срочного исполнения. Я рада, что рискнула довериться новичку и не прогадала. Рекомендую!
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