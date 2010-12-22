Приватный проект для Тихомировой Дарьи (Charisma)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен1 заявка148 просмотров

Проверка на кросс-браузерность, юзабилити, ошибки ввода информации, работы с пользовательским интерфейсом.

Подробности в ПС.

Срок 2 дня.

14 лет назад
helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Charisma
Дарина 
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Работой Дарьи довольна. Внимательна к деталям, корректна. Надеюсь, продолжим сотрудничество в дальнейшем.
Приятно работать с человеком, который точно знает, что ему надо. Всем бы таких великолепных заказчиков, как Елена!

Заявки фрилансеров

Charisma
Дарина 
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад