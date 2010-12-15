Тестирование почтового веб-приложения

Ищем желающих принять участие в предрелизном тестировании новой версии webmail-приложения, написанном с использованием PHP и JavaScript (в т.ч. AJAX-функционал). Знание указанных технологий приветствуется, но не обязательно. Требуется лишь умение установить и протестировать приложение на прочность в различных ситуациях.

График деятельности свободный, место жительства значения не имеет. Размер оплаты пропорционален числу обнаруженных багов (из расчета 100-500руб. за баг в зависимости от критичности), выплаты производятся по WebMoney, но можем рассмотреть и другие варианты. Подробности только по email [email protected].