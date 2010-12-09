Тестирование портала

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок236 просмотров

1. Потребуется детально просмотреть ТЗ, там около 100 страниц

2. Проверить кроссбраузерность

3. Проверить соответствие верстки дизайну

4. проверить работу портала

5. проверить все соответствию ТЗ

Оплата по часам (3$ в час) + бонусы

14 лет назад
longd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров