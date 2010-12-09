Есть список сайтов 25штук. Требуется произвести регистрацию на каждом и описать алгоритм регистрации. Пример: Заполнил такие то поля Нажал далее на новой странице проверочный код потребовалось его вводить нажал далее ...
Тестирование портала
1. Потребуется детально просмотреть ТЗ, там около 100 страниц
2. Проверить кроссбраузерность
3. Проверить соответствие верстки дизайну
4. проверить работу портала
5. проверить все соответствию ТЗ
Оплата по часам (3$ в час) + бонусы
Заявки фрилансеров
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