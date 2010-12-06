Проверить 25 сайтов

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Закрыт4 заявки204 просмотра

Есть список сайтов 25штук. Требуется произвести регистрацию на каждом и описать алгоритм регистрации. Пример:

Заполнил такие то поля

Нажал далее

на новой странице проверочный код

потребовалось его вводить

нажал далее

пришло уведомление на почту с ссылкой подтверждения регистрации

на сайте имеются такие возможности:

пхп, мускул и тд

работа простая. знание иностранного языка.

PHP
14 лет назад
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров