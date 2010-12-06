Сайт поменял свой движок на дле. после этого перестал работать. нужна помощь в его починке.
Проверить 25 сайтов
Есть список сайтов 25штук. Требуется произвести регистрацию на каждом и описать алгоритм регистрации. Пример:
Заполнил такие то поля
Нажал далее
на новой странице проверочный код
потребовалось его вводить
нажал далее
пришло уведомление на почту с ссылкой подтверждения регистрации
на сайте имеются такие возможности:
пхп, мускул и тд
работа простая. знание иностранного языка.
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