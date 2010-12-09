Тестирование сайта и выявление ошибок

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрытнет заявок192 просмотра

Тестирование сайта и выявление ошибок

Надо вылизать сайт, чтобы на нем не было ни сучка, ни задоринки.

ТЗ прикрепил

Ссылка на сайт – после согласования цены.

Предложения без цен не рассматриваются.

14 лет назад
Uroboros-Pro
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров