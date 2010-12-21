Uroboros-Pro

Необходимо доработать пункт регистрации на сайте.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
http://narod2.yandex.ru/disk/32335268001/arenda.rar – комментарии и макеты http://narod.ru/disk/33119277001/Site_Arenda%28Bugs_resolve%29.zip.html – вёрстка Необходимо спрограммировать сайт. Вёрстка готова. Просчёт сроков и суммы обязателен. На сообщения типа: "готов взяться" откликаться ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Веб-программист Joomla Необходим человек на удаленную работу по сопровождению сайтов. Работать можно на дому, но интересует не попроектная работа, а постоянная. Условия: • удаленная работа ( на дому ) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходим человек на удаленную постоянную работа по сопровождению сайтов. Буду рад видеть нового человека в нашей команде! ( нужен ещё один человек, команда растёт.. ) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на wordpress, на нём выведена форма для работы с калькулятором, который должен выводить итоговую сумму к оплате. Ничего сложного, но задание срочное. Оплата обсуждаемая. Ссылка на сайт в личку. Так ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
• Модуль ценового информера «Индекс стоимости жилья» (данные берутся из базы данных â€“ как среднее значение вариантов, удовлетворяющих определенным заданным заранее параметрам). При этом нужно, чтобы этот информер могли скачать люди, установить на свой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходим программист для создания сайта на 1С битрикс по имеющимся макетам. Макет будет отправлен в личку.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $800
Требования: • хорошее знание PHP‚ опыт работы с объектно-ориентированным кодом; • уверенные знания HTML ( представление о кроссбраузерной вёрстке и стандартах W3C )‚ CSS‚ XML, JavaScript, Ajax; • знание MySQL‚ SQL (уметь писать сложные запросы‚ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $166
Оцените стоимость создания с flash меню и без него, но с условием его подключения к сайту ( вы разработаете его дизайн, а мы реализуем и предоставим вам для подключения к сайту ). Бюджет на ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Тестирование сайта и выявление ошибок Надо вылизать сайт, чтобы на нем не было ни сучка, ни задоринки. ТЗ прикрепил Ссылка на сайт – после согласования цены. Предложения ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад