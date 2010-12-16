Протестировать сайт на уязвимости

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок202 просмотра

Есть сайт, нужно протестировать на уязвимость от внешних угроз. Взлом, порча самого сайта, возможность залить свои скрипты или файлы и т.д.

Сайт новый, нет и 10 страниц.

14 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров