Ищем желающих принять участие в предрелизном тестировании новой версии webmail-приложения, написанном с использованием PHP и JavaScript (в т.ч. AJAX-функционал). Знание указанных технологий приветствуется, но не обязательно. Требуется лишь умение установить и протестировать приложение на прочность ...
Протестировать сайт на уязвимости
Есть сайт, нужно протестировать на уязвимость от внешних угроз. Взлом, порча самого сайта, возможность залить свои скрипты или файлы и т.д.
Сайт новый, нет и 10 страниц.
Заявки фрилансеров
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