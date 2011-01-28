Приватный проект для Тихомирова Дарья (Charisma)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки155 просмотров

Необходимо сделать диз постера. Подробности обсуждаем.

14 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Charisma
Дарина 
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Как и ожидалось - все сделано отлично.
Хороший, адекватный и приятный в общении заказчик. Побольше бы таких!)

Заявки фрилансеров

Charisma
Дарина 
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад