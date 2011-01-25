Макет рекламной странички в печатном каталоге A5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок222 просмотра

Надо сверстать макет рекламной странички магазина в формате A5 для рекламного каталога. Срок до вечера.

Источник вдохновения - dostavkacoffee.ru

На макете дожна присутствовать кофейная символика, адрес сайта и телефон. Перечислены основные марки кофе а также условия доставки. Ну вобщем что-то вроде синонима главной страницы сайта.

14 лет назад
ers20002
Роман 
43 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Оперативно выполнила срочный заказ макета. Работа понравилась. Рекомендую.
Четко поставленная задача. Быстрая оплата. Приятно было работать. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад