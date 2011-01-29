Разработка бланка (Adobe Illustrator)

Уважаемые коллеги,

Необходимо перевести в формат поддерживаемый и редактируемый продуктами Adobe вот этот бланк сертификата http://ifolder.ru/21455065

воспроизведен он должен быть максимально точно для последующей печати на цветном принтере высокого разрешения.

В заявке прошу указать

1. Точную стоимость и срок работы

2. Ссылку на аналогичные работы

3. Краткое резюме по поводу вашего опыта в этой области.