Разработка бланка (Adobe Illustrator)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка260 просмотров

Уважаемые коллеги,

Необходимо перевести в формат поддерживаемый и редактируемый продуктами Adobe вот этот бланк сертификата http://ifolder.ru/21455065

воспроизведен он должен быть максимально точно для последующей печати на цветном принтере высокого разрешения.

В заявке прошу указать

1. Точную стоимость и срок работы

2. Ссылку на аналогичные работы

3. Краткое резюме по поводу вашего опыта в этой области.

14 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
21 час назад
14 лет назад
$75
4 дня
Просто фантастическая работа! Большое внимание к деталям. Без сомнения лучший дизайнер на сайте :) Очень рекомендую!
Хорошая подача ТЗ, материала. терпеливый заказчик, относится с пониманием к работчим моментам. спасибо за работу! :)

Заявки фрилансеров

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
21 час назад
14 лет назад