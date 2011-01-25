Разработать макет для журнала

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Завершен25 заявок334 просмотра

Необходимо разработать горизонтальный макет,

размер 128х93

Интересуют сроки и цена

14 лет назад
aqwe
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Imelinda
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Отличный дизайнер, и приятный в общении человек. Сделала все быстро. Рекомендую
Делали с Константином модуль в журнал. Очень понравилось работать с этим человеком. Приятный в общении. С оплатой проблем не было вообще никаких - предоплата пришла сразу же. Всем рекомендую этого заказчика!

Заявки фрилансеров

Imelinda
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад