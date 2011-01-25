Работали с Владиславом по целой группе вывесок, указателей и баннеров. И т.к. я очень дотошный заказчик, правок было много. Отдаю должное Владу за его терпение и выдержку, все пожелание в кратчайшие сроки реализовывались. Несмотря на свой молодой возраст, он обладает очень хорошим вкусом и пониманием, как сделать макет хорошо. Теперь по всем работам будем обращаться только к нему. Наилучшие рекомендации!!!