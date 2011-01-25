Здравствуйте. Необходимо разработать несколько вывесок и указателей, а так же рекламный баннер, чтобы все было выполнено в одном стиле. Детали будут уточняться с исполнителем
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн для группы ВКонтакте. Пожалуйста, показывайте подобные работы, с указанием цены и сроков.Баннеры20 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. В честь своего десятилетия, нам нужно разработать баннер, для размещения ВКонтакте и на сайте. Пожалуйста указывайте цены и срокиБаннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо подправить лого в Кореле, одну надпись заменить на другуюЛоготипы и Знаки16 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать интересную аватарку, указывайте пожалуйста сроки и цену.Баннеры31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать аватарку для женской группы ВКонтакте, + возможно меню. Если делать в паре, необходимо чтобы они гармонировали. Хотелось бы узнать цены по отдельностиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать дизайн наклейки. Размер 300х150 мм. Сроки сжатыеНаружная реклама25 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать макет вывески, для дальнейшей печати на пленке. Интересует цена и срокиНаружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо продвижение в Яндексе и/или гугле веб-сайта http://www.maximus-arbalet.ru - сейчас готовиться его новая версия. Прошу также предложить и свои варианты к существующим. Указывайте сроки, а также бюджет. СпасибоПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать горизонтальный макет, размер 128х93 Интересуют сроки и ценаВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
Занимаемся обновлением сайта, в данный момент статичный сайт www.maximus-arbalet.ru переносится на шаблон http://way.netsite.in.ua Нужен новый дизайна сайта: главная и другие разделы, банеры, шрифты, цвета и т.д.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть статичный сайт www.maximus-arbalet.ru Необходимо сделать из него сайт с интересной, и удобной в управлении презентацией товаров и услуг. При этом используя либо готовый шаблон (желательно резиновый), либо не очень дорогой индивидуальный дизайн (задействуя некоторые элементы с ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад