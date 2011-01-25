aqwe

Константин aqwe

 
49 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Nikiforov
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Вывески, указатели, рекламный баннер
Работать с Константином одно удовольствие - чётко поставлена задача и оплата без задержек. С нетерпением жду новых совместных проектов!
Работали с Владиславом по целой группе вывесок, указателей и баннеров. И т.к. я очень дотошный заказчик, правок было много. Отдаю должное Владу за его терпение и выдержку, все пожелание в кратчайшие сроки реализовывались. Несмотря на свой молодой возраст, он обладает очень хорошим вкусом и пониманием, как сделать макет хорошо. Теперь по всем работам будем обращаться только к нему. Наилучшие рекомендации!!!
Ответный отзыв
axelkrass
Аксель 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Необходим баннер
Сотрудничество было плодотворным. Надеюсь, что таким и останется. Оплата не то, что вовремя, а раньше. Рекомендую как хорошего заказчика и человека.
Рекомендую Алексея как очень ответственного, оперативного, и самое главное инициативного исполнителя, со своим видением
Ответный отзыв
VAndreev
Василий 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-1)
$3
10 баллов
9 лет назад
Сделать аватарку для группы ВКонтакте + меню
Очень понравилось работать с Константином. Всегда на связи, понятная постановка задачи, и правки только по делу. Рекомендую к сотрудничеству, буду очень рад снова поработать!
Работали с Василием над созданием аватарки. Приятный по общению человек. Без проблем выполнял все пожелание к макету. По срокам не подвел. Рекомендую как хорошего исполнителя.
Ответный отзыв
gd-art
Шерзод 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Макет вывески
Константин очень адекватный человек. Четкое ТЗ, постоянный онлайн. Рекомендую +
Все сделал быстро, рекомендую
Ответный отзыв
Imelinda
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Разработать макет для журнала
Делали с Константином модуль в журнал. Очень понравилось работать с этим человеком. Приятный в общении. С оплатой проблем не было вообще никаких - предоплата пришла сразу же. Всем рекомендую этого заказчика!
Отличный дизайнер, и приятный в общении человек. Сделала все быстро. Рекомендую
Ответный отзыв