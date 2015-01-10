Нарисовать аватарку для ВКонтакте

Отрисовать несложный баннер в PNG/GIF, за деталями — пишите в личные сообщения.
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Здравствуйте.
Необходимо нарисовать интересную аватарку, указывайте пожалуйста сроки и цену.
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