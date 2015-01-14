Сделать системные баннеры двух рахзмеров

Необходимо нарисовать баннер в шапку сайта. Будут несколько надписей, которые должны по очереди выскакивать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Что такое системный баннер? Сделанный в виде системного сообщения, по ссылке можно посмотреть примеры. Ссылка http://bigbn.com.ua/index/rating?from=0&period=1&format=0&ban=1&subnet=0&ctgID=0
Надо сделать двух размеров 468-80 и 120-600. Ну и написать на каждый баннер около 5 разных текстов.
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