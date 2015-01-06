Нарисовать баннер к мероприятию

В баре будет выступать группа (та же самая что и во вложении). Нужно накидать аналогичный представленному во вложении баннер для ВК и на сайт. То есть фактически добавить к голой фотографии белый фон, вставить наш логотип, переписать текст и правильно скомпановать. Один в один, но с нашим текстом