Нарисовать баннер к мероприятию

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В баре будет выступать группа (та же самая что и во вложении). Нужно накидать аналогичный представленному во вложении баннер для ВК и на сайт. То есть фактически добавить к голой фотографии белый фон, вставить наш логотип, переписать текст и правильно скомпановать. Один в один, но с нашим текстом

9 лет назад
larrygrant2
Антон 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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