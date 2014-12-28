Сайту на антикварную тематику нужны продающие банеры

Нужно разработать небольшую электронную визитку, в которой будет текст и красивая картинка. Тематика - детская психология. Заранее спасибо всем, кто откликнется))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать банеры 1200х350. 8 штук
и 600х200 тоже 8 штук.
Рассмотрю заявки заявки начинающих фрилансеров.
Пишите цены в лс.
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