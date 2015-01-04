Здравствуйте. Необходимо создать качественные статические картинки для слайдера на «Главную», стилизованные под имеющийся дизайн. Слайды должны быть ориентированы на привлечение потенциальных клиентов по следующим направлениям: 1. Двери из массива дерева (премиум сегмент) http://www.ustanovka-doors.ru/mezhkomnatye/dveri-iz-massiva 2. Дизайнерские двери (премиум сегмент) http://www.ustanovka-doors.ru/mezhkomnatye/krashenye-dveri 3. Установка межкомнатных дверей http://www.ustanovka-doors.ru/ustanovka-nuzhna-ustanovka-mezhkomnatnykh-dverej-v-sankt-peterburge-ili-lo 4. Замер дверей 5. Гарантии 6. Может, после ...
Нужен дизайнер Flash, Gif, png, jpg баннеров высокого уровня сложности
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В студию с большим количеством клиентов нужен профессиональный дизайнер для создания Flash, Gif, png, jpg баннеров высокого уровня сложности.
Работаем по схеме 50% предоплата, выполнение работы, доплата оставшихся 50%.
Скидывайте ваше портфолио и скайп.
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