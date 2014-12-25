Требуется 8 баннеров

Поздравление от компании. Хочется креативной открытки с изюминкой, запоминающуюся, под e-mail рассылку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется 8 статических баннеров для сайта хостинга.
Пример картинки: www.tongohost.com/ssl-hosting.php - вверху ssl sertificate
С вас сроки и стоимость за каждую картинку.
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