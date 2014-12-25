Анимационный баннер

БаннерыЗакрыт12 заявок135 просмотров
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Нужно создать анимационный баннер 200х300 размером до 200кб. Тематика букс, заработок в интернете.

Нужно вставить такие слова:

Новый долларовый букс

Клики, письма, задания

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Баннер нужен пока один, если все будет ок, будем работать с вами дальше.

Пишите сроки и цену.

9 лет назад
VaNi4eLLo
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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