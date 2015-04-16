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Нужно сделать 4 статических баннера на сайт, в jpg.

Размер 960 х 330 px

Вес адекватный этому размеру, чтоб не сильно тяжелый был.

Тематика - весенняя коллекция женской обуви.

Нужно вырезать с белого фона модель обуви, и поставить ее на симпатичный весенний фон (на ваш выбор).

Сверху написать "Весенняя коллекция 2015", в правом нижнем углу "Предзаказ"

Надписи на всех 4-х банерах одинаковые и располагаются в тех же местах.

Внутри архива 4 папки. В каждой папке по 3 модели обуви. 1 папка = 1 баннер.

Предлагайте вашу стоимость.