Требуется главная фотка для канала в Ютуб. Тема "блог по красоте". От вас цена и срок.
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Нужно сделать 4 статических баннера на сайт, в jpg.
Размер 960 х 330 px
Вес адекватный этому размеру, чтоб не сильно тяжелый был.
Тематика - весенняя коллекция женской обуви.
Нужно вырезать с белого фона модель обуви, и поставить ее на симпатичный весенний фон (на ваш выбор).
Сверху написать "Весенняя коллекция 2015", в правом нижнем углу "Предзаказ"
Надписи на всех 4-х банерах одинаковые и располагаются в тех же местах.
Внутри архива 4 папки. В каждой папке по 3 модели обуви. 1 папка = 1 баннер.
Предлагайте вашу стоимость.
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