Требуется создать flash-ролик 229*140 (шир*выс) и заглушку к нему. Тематика: трансферы из аэропорта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать Баннер в двух размерах один размера 460х460 , второй 380х150 информация на них идентичная.
Баннер для сайта http://victoriasecretshop.ru/ , должен быть под цвет сайта и тематическим Victorias Secret , тема баннера "Цены заморожены! Успей купить по курсу $ 36.8 ! В баннере так же должен присутствовать эфект "заморозки"
Баннер 380х150 будет вставлятся в карточку товара http://victoriasecretshop.ru/3484-kupalnik-triangle-3052.html вот сюда http://joxi.ru/Q2Kx3vot4agnAj
Баннер 460х460 будет вставляется на главую страницу http://joxi.ru/BA04JVliJowKAy
Оплата за работу 300руб.
- Похожие заказы
- $10Баннеры19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нарисовать простой баннер на зимнюю тематику (не новогоднюю а именно зимнюю) ну и диван какой нибудь мебель, что нибудь такое. Размер ширина 1000 высота 200. Расположить текст "Мебельная фабрика "Виконт" 27-28 декабря наши двери вновь открыты ...Завершен9 лет назад
- $20
Необходимо создать электронную открытку, которая будет рассылаться на e-mail нашим клиентам в качестве поздравления на Новый год. Открытка должна получиться яркой и позитивной, мультяшной. Главные персонажи – 4 пингвина из мультика Мадагаскар. При сотрудничестве расскажем идею более ...Завершен9 лет назад
megahyiper.biz - надо на 2х языках по 2 баннера с анимациейБаннеры21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $7
Нужно нарисовать баннер тематический Victorias Secret , на новогоднею тематику должен быть баннер , для сайта victoriasecretshop.ru , в баннере так же должна быть информация о подарочных сертификатах http://victoriasecretshop.ru/274-podarochnyy-sertifikat . Размер баннера 610х500 Оплата 400руб.Завершен9 лет назад
- $5
Надо на картинке http://carrera.daritel.com/images/bg2.jpg вместо черных часов поставить коричневые http://carrera.daritel.com/watch-tag-heuer-grand-carrera-calibre-17-steel-rose-gold.jpg надо сегодня!Баннеры10 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется флеш баннеры 125*125 120*90 120*60 Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности. Душепопечительский Центр открыт ежедневно и оказывает помощь Вам и Вашим близким, ...Завершен9 лет назад
- $6
Нужен баннер для конкурса на странице сообщества Фейсбук - https://www.facebook.com/sohorooms.ua Магазин брендовой одежды. Суть акции: Напиши в комментах под конкурсной публикацией 5 самых стильных друзей и автоматически становись участником розыгрыша сертификата на 2000 грн. На баннере должен ...Баннеры3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Оперативно и недорого нарисовать 6 баннеров для слайдера ИМ Нужно сделать ПРОСТЕНЬКИЕ, но красивые баннеры, со вкусом, в стиле ИМ Сайт: exclusive-shop.kzЗавершен9 лет назад
Баннер для рекламы услуги анализа сайта. баннер 300х250 px, flash для google КМС, вес - не более 50 кб 1 слайд. Приближение изображения корзины — 0 заказов. Знак вопроса крупный Текст "клиенты заходят на сайт, но продажи низкие?" 2. слайд крупная ...Баннеры15 заявокЗакрыт9 лет назад