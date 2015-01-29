Нарисовать Баннер

$5
БаннерыЗавершен6 заявок594 просмотра
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Нужно нарисовать Баннер в двух размерах один размера 460х460 , второй 380х150 информация на них идентичная.

Баннер для сайта http://victoriasecretshop.ru/ , должен быть под цвет сайта и тематическим Victorias Secret , тема баннера "Цены заморожены! Успей купить по курсу $ 36.8 ! В баннере так же должен присутствовать эфект "заморозки"

Баннер 380х150 будет вставлятся в карточку товара http://victoriasecretshop.ru/3484-kupalnik-triangle-3052.html вот сюда http://joxi.ru/Q2Kx3vot4agnAj

Баннер 460х460 будет вставляется на главую страницу http://joxi.ru/BA04JVliJowKAy

Оплата за работу 300руб.

9 лет назад
ker4
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
9 лет назад
$5
1 день
Спасибо , выполнено качественно
Несколько раз работал с Киррилом. Все отлично! Рекомендую для сотрудничества.
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