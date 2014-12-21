Сделать картинку с другими часами

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Надо на картинке http://carrera.daritel.com/images/bg2.jpg вместо черных часов поставить коричневые http://carrera.daritel.com/watch-tag-heuer-grand-carrera-calibre-17-steel-rose-gold.jpg
надо сегодня!
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