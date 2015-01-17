Оперативно и недорого нарисовать 6 баннеров для слайдера ИМ

БаннерыЗавершен12 заявок205 просмотров
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Оперативно и недорого нарисовать 6 баннеров для слайдера ИМ

Нужно сделать ПРОСТЕНЬКИЕ, но красивые баннеры, со вкусом, в стиле ИМ

Сайт: exclusive-shop.kz

9 лет назад
Akai77
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
belondes
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$13
1 день
Доволен и качеством, и скоростью работы. Рекомендую!
Рекомендую Анатолия как знающего, понимающего и что немаловажно щедрого заказчика! Только положительные эмоции!
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