7 графических баннеров для нового интернет магазина

Необходимо сделать несколько графических объектов для нового интернет магазина 100salyutov.ru (100салютов.рф)

Увеличить логотип в шапке (файл в иллюстраторе), сделать его хорошо видимым на фоне слайдов. Возможно, сделать ему светлую окантовку или гало.

Также необходимо сделать:

7 СЛАЙДОВ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛАЙДЕРА

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1 слайд.

На слайде обязательно должен присутствовать логотип ВЭ, фото красивого фейерверка

Надпись: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПИРОТЕХНИКИ 100САЛЮТОВ.РФ

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2 Слайд на новогоднюю тематику, ёлка подарки, фейерверк, изображение романтической парочки и флаера со скидкой -25%

Текст: Новогодняя ликвидация склада!

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3. Слайд на тему большого взрыва. Изображён радостный «очумевший» человек (или 2-3), который «взорвал зиму» пиротехникой.

Текст: Акция! Ликвидация зимы! Скидки 25-50%

1. Купи фейерверк.

2. Получи 5 купонов на скидку для своих друзей!

3. Аннигилируй зиму!

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4._Слайд на тему Новогодней Ярмарки

http://newyearvillage.ru/ За основу взять графику из шапки этого сайта.

http://clip2net.com/s/398Ta1K

Текст: полный ассортимент салютов, фейерверков и другой пиротехники

Таких цен больше не будет никогда!

Призы и сюрпризы для наших любимых клиентов!

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5._Слайд-поздравление с новым годом и Рождеством.

Текст: Компания Восточный экспресс желает всем счастья и успеха в Новом Году!

Графический сюжет: Новогодняя открытка, фейерверк, логотип В.Э.

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6. Один запасной слайд на тему НГ и Рождества + один запасной слайд с изображением красивого фейерверка.

Для всех слайдов, необходимо предусмотреть светлый фон или высветление фона под верхним логотипом.

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Проект бюджетный, предлагайте цену.

Работаю только с исполнителями с отзывами и портфолио.

Дедлайн-понедельник 14-00 МСК.