7 графических баннеров для нового интернет магазина

Добрый день! Допустим, есть 20 картинок — скриншотов главных страниц разных сайтов. Мне нужно подогнать все эти картинки под один размер так, чтобы они прилично выглядели. Работа простая, но сам не умею это делать. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать несколько графических объектов для нового интернет магазина 100salyutov.ru (100салютов.рф)
Увеличить логотип в шапке (файл в иллюстраторе), сделать его хорошо видимым на фоне слайдов. Возможно, сделать ему светлую окантовку или гало.
Также необходимо сделать:
7 СЛАЙДОВ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛАЙДЕРА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 слайд.
На слайде обязательно должен присутствовать логотип ВЭ, фото красивого фейерверка
Надпись: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПИРОТЕХНИКИ 100САЛЮТОВ.РФ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Слайд на новогоднюю тематику, ёлка подарки, фейерверк, изображение романтической парочки и флаера со скидкой -25%
Текст: Новогодняя ликвидация склада!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Слайд на тему большого взрыва. Изображён радостный «очумевший» человек (или 2-3), который «взорвал зиму» пиротехникой.
Текст: Акция! Ликвидация зимы! Скидки 25-50%
1. Купи фейерверк.
2. Получи 5 купонов на скидку для своих друзей!
3. Аннигилируй зиму!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4._Слайд на тему Новогодней Ярмарки
http://newyearvillage.ru/ За основу взять графику из шапки этого сайта.
Текст: полный ассортимент салютов, фейерверков и другой пиротехники
Таких цен больше не будет никогда!
Призы и сюрпризы для наших любимых клиентов!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5._Слайд-поздравление с новым годом и Рождеством.
Текст: Компания Восточный экспресс желает всем счастья и успеха в Новом Году!
Графический сюжет: Новогодняя открытка, фейерверк, логотип В.Э.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Один запасной слайд на тему НГ и Рождества + один запасной слайд с изображением красивого фейерверка.
Для всех слайдов, необходимо предусмотреть светлый фон или высветление фона под верхним логотипом.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проект бюджетный, предлагайте цену.
Работаю только с исполнителями с отзывами и портфолио.
Дедлайн-понедельник 14-00 МСК.
- Похожие заказы
- Баннеры13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Для проекта http://askit.su требуется парочка симпатичных, анимированных GIF баннеров. - 88x31 объем не более 14 Кб - 468x60 тоже не шибко толстыйЗавершен9 лет назад
Необходимо создать баннер для главной страницы сайта с надписью названия сайта. размер 1350*200.Завершен9 лет назад
- $6
Необходимо сделать новогоднее предложение по предложению услуг ведущего. Вот фото: https://yadi.sk/d/ogai05wedQwi3/DSC08134.jpg https://yadi.sk/d/ogai05wedQwi3/DSC08145.jpg Необходимо сделать из них мини-афишу из фото, текста "ведущий Кирилл Ершов, компания Show Master! Есть свободные даты с большими скидками!" Также, необходимо вклеить туда логотип и написать ...Баннеры13 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача создать товарный баннер для системы Adwords, представляющий собой некую витрину.Баннеры14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Имеется сайт с рисованным дизайном и логотипом, надо шапку с сайта оформить под шаблон для оформления канала на youtube, т.е. расширить бока до размера 2560*1440. + с макета формата PSD вырезать логотип.Завершен9 лет назад
Нужно нарисовать анимированный флеш-баннер (.swf) 3-х размеров: 240 х 400, 728 x 90, 336 x 280. Тематика "Продвижение интернет-магазинов". Требования: - Не более 150 КБ - Продолжительность анимации не должна превышать 30 сек. - Анимация может воспроизводиться циклично, но ...Завершен9 лет назад
Воспользуюсь услугами дизайнера для нанесения 2 строк текста на 15 - 20 изображений размером 230х144, необходимо сделать красивое оформление, тона светлые. Подробности — при переписке. Ожидаем ваших откликов в СкайпЗавершен9 лет назад
Нужна помощь в настройке объявлений от гуггле Адсенсе, нужно сделать дизайн объявления под сайт и найти оптимальные места для их размещения. Жду ваших предложений по цене и срокам. Стоимость пишите в рублях.Баннерынет заявокЗакрыт9 лет назад