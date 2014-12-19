Небольшая рекламная афиша из фото для инстаграма и вконтакте

$6
БаннерыЗакрыт13 заявок385 просмотров
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Необходимо сделать новогоднее предложение по предложению услуг ведущего.

Вот фото:

https://yadi.sk/d/ogai05wedQwi3/DSC08134.jpg

https://yadi.sk/d/ogai05wedQwi3/DSC08145.jpg

Необходимо сделать из них мини-афишу из фото, текста "ведущий Кирилл Ершов, компания Show Master! Есть свободные даты с большими скидками!"

Также, необходимо вклеить туда логотип и написать номер телефона.

Нужно сделать в двух форматах для инстаграма и картинки вконтакте.

Необходимо сделать к вечеру всё это.

9 лет назад
ramil_urazmanov
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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