Баннера для разных акций, статика

Требуется сделать рекламный анимированный баннер разрешение 220*130, не более 150 кб, форматы gif, jpg, png. Тематика сайта - написание студенческих работ (дипломные, курсовые и т д) Пишите стоимость в рублях и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны баннера, 5 шт.
Статика
На главную страницу http://allegro.com.ua, размер - 604х235
Все цифры в баннерах должны быть в едином стиле.
Подробное ТЗ и фото на http://www.ex.ua/734914971252
За все 250 грн. Сроки 2-3 дня
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