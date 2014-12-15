Внести незначительные изменения в баннер (flash).

создать флеш - баннер не сложный в жатые сроки 300х250 нужен на "вчера"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Файл в приложении.
Изменение в виде падающего снега.
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