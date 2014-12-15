Баннеры на главную (акции)

$7
БаннерыЗакрыт11 заявок169 просмотров
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Нужно два баннера на главную страницу сайта мебельного магазина.

Акции: 1) При заказе шкафа-купе - набор плечиков в подарок!

2) Заказ кухни + шкафа-купе - компьютерный стул в подарок!

Размер баннеров 320*320. Стиль баннеров - в прикрепленном файле.

Подарки желательно перевязать бантом.

Работаем с дизайнерами с Украины, оплата на карточку Приватбанка.

С выбранным дизайнером надеемся на долгосрочное сотрудничество в плане создания визуализаций корпусной мебели.

9 лет назад
verbe_cn
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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