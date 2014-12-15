Баннеры на главную (акции)

Нужны фото размером 980*271 в количестве 10 штук, на баннер второй страницы сайта - http://www.bestia.sexy/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно два баннера на главную страницу сайта мебельного магазина.
Акции: 1) При заказе шкафа-купе - набор плечиков в подарок!
2) Заказ кухни + шкафа-купе - компьютерный стул в подарок!
Размер баннеров 320*320. Стиль баннеров - в прикрепленном файле.
Подарки желательно перевязать бантом.
Работаем с дизайнерами с Украины, оплата на карточку Приватбанка.
С выбранным дизайнером надеемся на долгосрочное сотрудничество в плане создания визуализаций корпусной мебели.
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