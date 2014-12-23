Нужны баннера, 5 шт. Статика На главную страницу http://allegro.com.ua, размер - 604х235 Все цифры в баннерах должны быть в едином стиле. Подробное ТЗ и фото на http://www.ex.ua/734914971252 За все 250 грн. Сроки 2-3 дня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Воспользуюсь услугами дизайнера для нанесения 2 строк текста на 15 - 20 изображений размером 230х144, необходимо сделать красивое оформление, тона светлые.
Подробности — при переписке. Ожидаем ваших откликов в Скайп
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