Сделать красивое оформление

БаннерыЗавершен13 заявок242 просмотра
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Воспользуюсь услугами дизайнера для нанесения 2 строк текста на 15 - 20 изображений размером 230х144, необходимо сделать красивое оформление, тона светлые.

Подробности — при переписке. Ожидаем ваших откликов в Скайп

9 лет назад
VitalMin
Виталий 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
needLogin
Анатолий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
2 дня
Анатолий – отличный профессионал. Сразу вник в суть задачи и предложил ее оптимальное решение. Выполнил проект качественно и даже ранее установленных сроков. Рекомендую сотрудничество
Всё ок, работа была несложная, быстро утвердили стилистику. Оплата — как договаривались.
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