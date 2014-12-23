Необходимо сделать новогоднее предложение по предложению услуг ведущего. Вот фото: https://yadi.sk/d/ogai05wedQwi3/DSC08134.jpg https://yadi.sk/d/ogai05wedQwi3/DSC08145.jpg Необходимо сделать из них мини-афишу из фото, текста "ведущий Кирилл Ершов, компания Show Master! Есть свободные даты с большими скидками!" Также, необходимо вклеить туда логотип и написать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать баннер для главной страницы сайта с надписью названия сайта. размер 1350*200.
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