Баннеры для интернет-магазина

Добрый день. Нужно сделать 3 графических баннера для главной страницы интернет-магазина товаров для сна. Размер каждого баннера 950х420. Баннер должен быть выдержан в цветовой гамме интернет-магазина.

1) Бесплатная доставка в пределах МКАД. Быстро и вовремя!

2) Скидка 10% на любой матрас, при покупке основания для кровати

3) Изготовление матрасов и оснований нестандартных размеров

Более подробно обсудим в переписке.

Очень жду Ваших предложений по стоимости за всю работу и сроки. Указать цены желательно в рублях.