Баннеры для интернет-магазина

Всем добрый день необходимо сделать солидную шапку на юутуб. Размер 2560х1440 максимум 2 мб Канал будет строительный наши сайты вот http://www.el-stroi.ru/main.html http://www.proff-electro.ru/ нужна шапка по тематике сайтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужно сделать 3 графических баннера для главной страницы интернет-магазина товаров для сна. Размер каждого баннера 950х420. Баннер должен быть выдержан в цветовой гамме интернет-магазина.
1) Бесплатная доставка в пределах МКАД. Быстро и вовремя!
2) Скидка 10% на любой матрас, при покупке основания для кровати
3) Изготовление матрасов и оснований нестандартных размеров
Более подробно обсудим в переписке.
Очень жду Ваших предложений по стоимости за всю работу и сроки. Указать цены желательно в рублях.
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