Баннеры для интернет-магазина

БаннерыЗавершен31 заявка259 просмотров
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Добрый день. Нужно сделать 3 графических баннера для главной страницы интернет-магазина товаров для сна. Размер каждого баннера 950х420. Баннер должен быть выдержан в цветовой гамме интернет-магазина.

1) Бесплатная доставка в пределах МКАД. Быстро и вовремя!

2) Скидка 10% на любой матрас, при покупке основания для кровати

3) Изготовление матрасов и оснований нестандартных размеров

Более подробно обсудим в переписке.

Очень жду Ваших предложений по стоимости за всю работу и сроки. Указать цены желательно в рублях.

9 лет назад
MarinaIzmailova
Марина 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$20
2 дня
Хотела бы поблагодарить Святослава за проделанную работу. Баннеры были сделаны качественно и в срок. Думаю, что еще не раз обращусь к Святославу и буду рекомендовать его знакомым.
Очень доволен сотрудничеством с Мариной! Спасибо за интересный проект. С удовольствием буду сотрудничать в будущем. Рекомендую!
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