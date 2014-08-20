MarinaIzmailova

Хотела бы сказать Александру Большое спасибо за работу! Нужны были фотографии матрасов в разрезе. Сделал каждую качественно, учел все нюансы. К тому же находился постоянно на связи, терпеливо подбирал со мной ткани))) Думаю, что обращусь к нему с заказами еще не раз. Желаю по-больше клиентов и успехов в работе!