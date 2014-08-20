MarinaIzmailova

Добрый день. Нужно сделать 3 графических баннера для главной страницы интернет-магазина товаров для сна. Размер каждого баннера 950х420. Баннер должен быть выдержан в цветовой гамме интернет-магазина. 1) Бесплатная доставка в пределах МКАД. Быстро и вовремя! 2) Скидка ...
- Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужно нарисовать (визуализировать) матрасы в разрезе. Предоставлю фотографии образцов и подробное описание каждой модели. Прилагаю примеры фотографий, которые хочется видеть в итоге. Количество заказываемых фотографий зависит от стоимости. Жду Ваши предложения по срокам и цене.3D-графика1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Необходимо создать интернет-магазин на Joomla или Opencart. Склоняюсь больше к последней cms. Если есть убедительные доводы на счет Джумлы, готова выслушать. Интернет-магазин будет относиться к Православной тематике. Предоставлю подробное ТЗ в личной переписке. Очень хотелось ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $55
Здравствуйте! Нужен качественный понятный рерайт текстов описания товаров (интернет-магазин по продаже матрасов). Уникальность текста 90–100% Оплата: 30 руб — 1000 символов. Всего около –65,500 символов Исходники предоставляю. (Из исходника 2000-2500 символов нужно сделать 1500 без пробелов, из 2000 - нужно ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо разработать запоминающийся логотип для интернет-магазина по продаже матрасов. Логотип должен быть выполнен в темно-синих или темно-фиолетовых тонах, на нем будет присутствовать название сайта. Более подробную информацию, о том, как мы его представляем можем изложить в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад