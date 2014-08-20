MarinaIzmailova

Марина MarinaIzmailova

 
37 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннеры для интернет-магазина

    Добрый день. Нужно сделать 3 графических баннера для главной страницы интернет-магазина товаров для сна. Размер каждого баннера 950х420. Баннер должен быть выдержан в цветовой гамме интернет-магазина. 1) Бесплатная доставка в пределах МКАД. Быстро и вовремя! 2) Скидка ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Матрасы в разрезе

    Здравствуйте! Нужно нарисовать (визуализировать) матрасы в разрезе. Предоставлю фотографии образцов и подробное описание каждой модели. Прилагаю примеры фотографий, которые хочется видеть в итоге. Количество заказываемых фотографий зависит от стоимости. Жду Ваши предложения по срокам и цене.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать интернет-магазин на Joomla или Opencart

    Добрый день! Необходимо создать интернет-магазин на Joomla или Opencart. Склоняюсь больше к последней cms. Если есть убедительные доводы на счет Джумлы, готова выслушать. Интернет-магазин будет относиться к Православной тематике. Предоставлю подробное ТЗ в личной переписке. Очень хотелось ...

    OpenCartJoomla
    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт описаний товара

    $55

    Здравствуйте! Нужен качественный понятный рерайт текстов описания товаров (интернет-магазин по продаже матрасов). Уникальность текста 90–100% Оплата: 30 руб — 1000 символов. Всего около –65,500 символов Исходники предоставляю. (Из исходника 2000-2500 символов нужно сделать 1500 без пробелов, из 2000 - нужно ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Необходимо разработать запоминающийся логотип для интернет-магазина по продаже матрасов. Логотип должен быть выполнен в темно-синих или темно-фиолетовых тонах, на нем будет присутствовать название сайта. Более подробную информацию, о том, как мы его представляем можем изложить в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Баннеры для интернет-магазина
Очень доволен сотрудничеством с Мариной! Спасибо за интересный проект. С удовольствием буду сотрудничать в будущем. Рекомендую!
Хотела бы поблагодарить Святослава за проделанную работу. Баннеры были сделаны качественно и в срок. Думаю, что еще не раз обращусь к Святославу и буду рекомендовать его знакомым.
Ответный отзыв
sasha3ks
Аров 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
$96
10 баллов
9 лет назад
Матрасы в разрезе
Отличный заказчик. С Мариной приятно работать. Задачу поставила четко, все правки были очень ясные. Оплата своевременная. Рекомендую.
Хотела бы сказать Александру Большое спасибо за работу! Нужны были фотографии матрасов в разрезе. Сделал каждую качественно, учел все нюансы. К тому же находился постоянно на связи, терпеливо подбирал со мной ткани))) Думаю, что обращусь к нему с заказами еще не раз. Желаю по-больше клиентов и успехов в работе!
Ответный отзыв
catharinaLEV
Екатерина 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$55
10 баллов
9 лет назад
Рерайт описаний товара
C Мариной было приятно поработать. Терпеливый, внимательный, коммуникабельный заказчик. По оплате проблем не возникло. Спасибо.
На протяжении всей работы, Екатерина была всегда на связи. Вежливая, коммуникабельная.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа
Спасибо Марине. все отлично
Благодарим Антона за хорошо сделанную работу. Логотип сделан профессионально и прекрасно вписался на свое место!
Ответный отзыв