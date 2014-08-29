Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен45 заявок298 просмотров

Необходимо разработать запоминающийся логотип для интернет-магазина по продаже матрасов.

Логотип должен быть выполнен в темно-синих или темно-фиолетовых тонах, на нем будет присутствовать название сайта. Более подробную информацию, о том, как мы его представляем можем изложить в брифе или обсудить в личных сообщениях.

11 лет назад
MarinaIzmailova
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$50
5 дней
Благодарим Антона за хорошо сделанную работу. Логотип сделан профессионально и прекрасно вписался на свое место!
Спасибо Марине. все отлично

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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