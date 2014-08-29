Разработка логотипа

Необходимо разработать запоминающийся логотип для интернет-магазина по продаже матрасов.

Логотип должен быть выполнен в темно-синих или темно-фиолетовых тонах, на нем будет присутствовать название сайта. Более подробную информацию, о том, как мы его представляем можем изложить в брифе или обсудить в личных сообщениях.