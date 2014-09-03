Нужно разработать логотип компании. 1. Целевая аудитория: мужчины (18-35) 2. Направление деятельности заведения: Фаст-фуд. продажа шаурмы по ЕВРОПЕЙСКИМ стандартам с соблюдением гигиены и норм безопасности 3. Что отличает заведение от ...
Логотип для благотворительного фонда
Доброго времени суток дорогие фрилансеры!
Наш благотворительный фонд нуждается в логотипе, надеюсь этот конкурс поможет решить эту проблему.
1) НАЗВАНИЕ
В конкурсных работах должны присутствовать варианты логотипов с такими названиями:
(1) Благодійний фонд "Сагасітас Україна" (можно без благотворительний фонд, просто Сагасітас-Україна).
(2) SAGACITAS
(3) SAGACITAS-UKRAINE
Sagacitas на латыни означает Проницательность - можете обыграть это в символике.
2) Из чего состоит логотип.
Здесь мы даем полную свободу. Может быть, это интересно написанные слова например как здесь http://www.irf.ua/, но лучше как нибудь совместить надпись и какой нибудь рисунок, например как здесь http://www.holtcharitablefoundation.com/
Может быть все что угодно, КРОМЕ:
1) СЕРДЦА -
уж больно въелись эти сердца на каждом логотипе.
2) ДЕТИ -
Конечно фонд будем заниматься проблемами детей, но это не его основная направленность. Так что не должно быть логотипов с детьми которые держат в руках разноцветные шарики или что-то похожее.
Наша благотворительная деятельность распространяется на: сферу образования, сферу обеспечения мира, сферу помощи малообеспеченным, создание спортивных комплексов и тому подобное. То есть, как вы понимаете, сферы самые разнообразные поэтому логотип должен смотреться более или менее строго.
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: интересно было бы посмотреть на логотип в форме ВИЗИТКИ и ФИРМЕННОГО БЛАНКА.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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