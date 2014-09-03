Логотип для благотворительного фонда

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки3608 просмотров
#1$50

Доброго времени суток дорогие фрилансеры!

Наш благотворительный фонд нуждается в логотипе, надеюсь этот конкурс поможет решить эту проблему.

1) НАЗВАНИЕ

В конкурсных работах должны присутствовать варианты логотипов с такими названиями:

(1) Благодійний фонд "Сагасітас Україна" (можно без благотворительний фонд, просто Сагасітас-Україна).

(2) SAGACITAS

(3) SAGACITAS-UKRAINE

Sagacitas на латыни означает Проницательность - можете обыграть это в символике.

2) Из чего состоит логотип.

Здесь мы даем полную свободу. Может быть, это интересно написанные слова например как здесь http://www.irf.ua/, но лучше как нибудь совместить надпись и какой нибудь рисунок, например как здесь http://www.holtcharitablefoundation.com/

Может быть все что угодно, КРОМЕ:

1) СЕРДЦА -

уж больно въелись эти сердца на каждом логотипе.

2) ДЕТИ -

Конечно фонд будем заниматься проблемами детей, но это не его основная направленность. Так что не должно быть логотипов с детьми которые держат в руках разноцветные шарики или что-то похожее.

Наша благотворительная деятельность распространяется на: сферу образования, сферу обеспечения мира, сферу помощи малообеспеченным, создание спортивных комплексов и тому подобное. То есть, как вы понимаете, сферы самые разнообразные поэтому логотип должен смотреться более или менее строго.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: интересно было бы посмотреть на логотип в форме ВИЗИТКИ и ФИРМЕННОГО БЛАНКА.

11 лет назад
LimiEtack
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
#1
Сергей предложил лучшую конкурсную работу. Очень доволен, рекомендую!
Сергей четко изложил задачу. Все было выполнено в срок. Как порядочного заказчика рекомендую.

Заявки фрилансеров

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
#1

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