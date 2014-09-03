Логотип для благотворительного фонда

# 1 — $ 50

Доброго времени суток дорогие фрилансеры!

Наш благотворительный фонд нуждается в логотипе, надеюсь этот конкурс поможет решить эту проблему.

1) НАЗВАНИЕ

В конкурсных работах должны присутствовать варианты логотипов с такими названиями:

(1) Благодійний фонд "Сагасітас Україна" (можно без благотворительний фонд, просто Сагасітас-Україна).

(2) SAGACITAS

(3) SAGACITAS-UKRAINE

Sagacitas на латыни означает Проницательность - можете обыграть это в символике.

2) Из чего состоит логотип.

Здесь мы даем полную свободу. Может быть, это интересно написанные слова например как здесь http://www.irf.ua/, но лучше как нибудь совместить надпись и какой нибудь рисунок, например как здесь http://www.holtcharitablefoundation.com/

Может быть все что угодно, КРОМЕ:

1) СЕРДЦА -

уж больно въелись эти сердца на каждом логотипе.

2) ДЕТИ -

Конечно фонд будем заниматься проблемами детей, но это не его основная направленность. Так что не должно быть логотипов с детьми которые держат в руках разноцветные шарики или что-то похожее.

Наша благотворительная деятельность распространяется на: сферу образования, сферу обеспечения мира, сферу помощи малообеспеченным, создание спортивных комплексов и тому подобное. То есть, как вы понимаете, сферы самые разнообразные поэтому логотип должен смотреться более или менее строго.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: интересно было бы посмотреть на логотип в форме ВИЗИТКИ и ФИРМЕННОГО БЛАНКА.