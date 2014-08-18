Нужно разработать логотип компании.

1. Целевая аудитория: мужчины (18-35)

2. Направление деятельности заведения: Фаст-фуд. продажа шаурмы по ЕВРОПЕЙСКИМ стандартам с соблюдением гигиены и норм безопасности

3. Что отличает заведение от конкурентов, есть ли черта/качество заведения - которую можно заложить в логотип? в логотип не нужно закладывать наши особенности (то, что мы работаем в перчатках например на хорошем сырье). нужно чтобы лого был универсальным. Просто название компании и небольшое изображение.

4. Есть ли цветовая схема? Есть ли предпочтения по цветам, в которых должен быть выполнен логотип или на усмотрение дизайнера?: цвета на усмотрение дизайнера, (не использовать черный\оранжевый) цвета должны ассоциироваться с мясом и насыщением

5. Есть ли ограничения в форме логотипа или на усмотрение дизайнера? (Предпочтения - круглый, квадратный, произвольной формы?) : кружки не хотелось бы. я вижу его в виде прямоугольника горизонтального.

6. В свободной форме опишите предпочтения/пожелания или комментарии, если они есть: я бы хотел, чтобы логотип был простой и лаконичный. как например subway или southern fried chicken. т.к. у нас всего два слова doner kebab. допускается внедрение вертела с нанизанным мясом.

Потенциальный клиент должен поверить в то, что это действительно качественная европейская шаурма