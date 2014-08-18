Здравствуйте уважаемые фрилансеры! 1. Необходимо нарисовать простенькое лого-название сайта с размерами 284х61 px. 2. Простую favicon (16x16) одно буквой. Предлагайте цены и сроки. Все не супер-сложно, с заоблачными ценами ...
Разработать логотип.
Нужно разработать логотип компании.
1. Целевая аудитория: мужчины (18-35)
2. Направление деятельности заведения: Фаст-фуд. продажа шаурмы по ЕВРОПЕЙСКИМ стандартам с соблюдением гигиены и норм безопасности
3. Что отличает заведение от конкурентов, есть ли черта/качество заведения - которую можно заложить в логотип? в логотип не нужно закладывать наши особенности (то, что мы работаем в перчатках например на хорошем сырье). нужно чтобы лого был универсальным. Просто название компании и небольшое изображение.
4. Есть ли цветовая схема? Есть ли предпочтения по цветам, в которых должен быть выполнен логотип или на усмотрение дизайнера?: цвета на усмотрение дизайнера, (не использовать черный\оранжевый) цвета должны ассоциироваться с мясом и насыщением
5. Есть ли ограничения в форме логотипа или на усмотрение дизайнера? (Предпочтения - круглый, квадратный, произвольной формы?) : кружки не хотелось бы. я вижу его в виде прямоугольника горизонтального.
6. В свободной форме опишите предпочтения/пожелания или комментарии, если они есть: я бы хотел, чтобы логотип был простой и лаконичный. как например subway или southern fried chicken. т.к. у нас всего два слова doner kebab. допускается внедрение вертела с нанизанным мясом.
Потенциальный клиент должен поверить в то, что это действительно качественная европейская шаурма
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