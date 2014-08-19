Создание логотипа медицинского сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок152 просмотра

Требуется создать логотип медицинского сайта сайт info-apteka.ru

11 лет назад
dkiblicki
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$20
1 день
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DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
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