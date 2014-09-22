Для компании по установке натяжных потолков в Нижнем Новгороде "Твой потолок" нужен стильный логотип.
Лого по эскизу.
Логотип для строительной организации. Нужно сделать на базе исходника А, отрисовав его в объёмной манере как вложение Б, добавив пару корректировок.
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