Рекламные картинки Российской недели ивента.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки217 просмотров

На основе логотипа сделать рекламную картинку:

Малый квадрат 200 на 200 пикселей

Вертикальный прямоугольник 240 на 400 пикселей

Квадрат 250 на 250 пикселей

на картинке должен быть крупно логотип, надпись 23-24 сентября, Москва, +74993220074, место Gitis bar

11 лет назад
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$5
1 день
Все в срок и без замечаний.
Работа прошла на ура! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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