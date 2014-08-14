Придумать и нарисовать логотип.

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Завершен14 заявок233 просмотра

В верхний левый угол сайта http://freeapk.ru требуется придумать и нарисовать логотип для сайта с его названием по аналогии того, который стоит сейчас Андроид-тематики. Логотип должен быть ярким,красивым и вписываться в основной дизайн сайта. Указывайте в заявках стоимость своей работы.

Android
11 лет назад
galstuk
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

obik1
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо Александру! Работа была выполнена качественно, а самое главное, за короткий срок, чего я не ожидал. Впредь буду обращаться именно к нему!
очень рекомендую, задание четкое, все время на связи. Отличный заказчик, честный, оплата сверхбыстрая.

Заявки фрилансеров

obik1
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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