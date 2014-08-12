Нужно отрисовать картинку в векторе, для печати (визитки, флаеры,бланки). Стандартные форматы и размеры. Просьба не писать предложения в личку.
Логотип организации
Необходимо сделать логотип организации, основной вид деятельности оцифровка информации на любом носителе, сайт digital-prime.ru
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