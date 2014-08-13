Требуется лого

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок201 просмотр

Суть такая. Есть сайт neterastudio.com.ua и в нем лого, фавикон, а так же логотипы в соц акках - все разные.

Нужно придумать один, универсальный и запоминающий логотип с своим знаком. Чтобы одинаково смотрелся на сайте, соц сетях и в виде фавикона.

Задание для молодых и талантливых. Которым важен хороший отзыв в портфолио.

11 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

PSDzavr
Сергей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа прошла плодотворно.
Спасибо за интересную работу и быструю оплату.

Заявки фрилансеров

PSDzavr
Сергей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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