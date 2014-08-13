Требуется лого

Суть такая. Есть сайт neterastudio.com.ua и в нем лого, фавикон, а так же логотипы в соц акках - все разные.

Нужно придумать один, универсальный и запоминающий логотип с своим знаком. Чтобы одинаково смотрелся на сайте, соц сетях и в виде фавикона.

Задание для молодых и талантливых. Которым важен хороший отзыв в портфолио.