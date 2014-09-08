Логотип гостиницы

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Завершен14 заявок164 просмотра

Нужен логотип для гостиницы. Стилизованная буква "С" и название "Саларьево". Золотая гамма. Читаемость слова, узнаваемость буквы. Исходник в кривых.

В заявке прошу оставлять срок исполнения и стоимость.

11 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Krokodila
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Получил ровно то, что ожидал, и точно в срок.
Задача поставлена была ясной, быстро принято решение по утверждению, оплата вовремя. Рекомендую! P.S.Голову не морочит:)

Заявки фрилансеров

Krokodila
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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