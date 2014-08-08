Создание логотипа

  1. Биржа фриланса
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Закрыт39 заявок312 просмотров

Доброго дня! Необходимо создать логотип для компании "Мобильное продвижение". Компания занимается созданием мобильных приложений для малого и среднего бизнеса. Логотип нужен для сайта.

Смысл, который должен передавать логотип - мобильное приложение обеспечивает тесный контакт с клиентом.

Цвета - голубой, красный, серый.

Вышлю еще макет, где должен будет располагаться логотип.

Интересует стоимость и сроки.

11 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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