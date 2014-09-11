Создать логотип

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Завершен15 заявок260 просмотров

Нужно нарисовать модерное лого для сайта с рекламой электросамокатов.

Ценности:

мобильность

современность

мегаполис

экономичность

скорость

гибкость

легкость

простота

электрический (самокат)

Параметры логотипа:

простое лого

монохромная версия

прорисовка перспективы

Базовая версия в приложении. Пишите Ваше видение, и обязательно примеры работ!

11 лет назад
onemoment
Илья 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$100
5 дней
Я мега доволен! Антон создал просто прекрасный логотип. Отличные идеи, отличное качество графики, и, что немаловажно, Антон очень хорошо прислушивается к замечаниям и пожеланиям. Рекомендую!
Спасибо Илье. человек с хорошим вкусом, четко поставленной задачей. интересный проект - в итоге хороший результат. рекомендую.
shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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