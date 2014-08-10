Логотипы для четырех компаний

Необходимо создать четыре логотипа для четырех компаний. Логотипы должны состоять только из названия. Придираться не будем — выберем из предложенного. Один из лого должен быть прорисован по образу и подобию уже существующего. Вектор и Jpeg. Подробности — автору.

Бюджет увы, небольшой