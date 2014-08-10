Логотипы для четырех компаний

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки294 просмотра

Необходимо создать четыре логотипа для четырех компаний. Логотипы должны состоять только из названия. Придираться не будем — выберем из предложенного. Один из лого должен быть прорисован по образу и подобию уже существующего. Вектор и Jpeg. Подробности — автору.

Бюджет увы, небольшой

11 лет назад
gaal69
55 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

needLogin
Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа. Быстро, четко, креативно. Анатолий внес кучу творческих предложений и смог к простому и скучному заказу подойти с душей. Большое спасибо. Приятно было посотрудничать.
Хороший заказчик. Постановка задачи чёткая и в соответствии с бюджетом. Очень быстро справились с проектом.

Заявки фрилансеров

needLogin
Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для интернет-магазина

    $50

    Необходимо создать логотип для интернет-магазина (товары для дома и товары для детей). Логотип хотелось бы видеть простой и оригинальный. Планируется его использовать в дальнейшем на визитках, бонусных картах и подарочных сертификатах.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен логотип для сайта

    $15

    Сайт westplan.ru тематика продажа готовых проектов домов и работы по проектированию, есть примерная картинка (во вложении) Буква W не ниже черной линии (сама линия не нужна, это для примера) Надпись WestPlan ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 5 одноплановых логотипов

    Здравствуйте! Необходимо отрисовать 5 однотипных логотипов для одной компании. А точнее для ее 5 направлений. Есть однозначное ТЗ с описание концепции, все указано, как и что рисовать. Концепцию прилагаю. Жду от ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать логотип

    Доброго времени суток, господа. Нужно разработать логотип для магазина аксессуаров к сотовым телефонам. Цвета: синий/белый. Название магазина StuffMobile. Предлагайте пожалуйста цену и приблизительный срок!

    Логотипы и Знаки52 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать логотип+фирменный стиль (визитка\бланк)

    $100

    Нарисовать логотип+фирменный стиль (визитка\бланк). Название фирмы "Окон Свет". домен okonsvet.ru фирма занимается продажей и установкой пластиковых окон. нужен симпатичный, аккуратный логотип. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для веб-студии

    $50

    Нужен логотип: или 1) в желто-черном цвете (см. цвет здесь - weblar.ru) или 2) цветной (https://st.fl.ru/users/A_Lanevski/upload/f_4d8798797654f.jpg) названии студии - Weblar Саму надпись можно белым, черным написать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Придумать графическую тему (почти логотип)

    Придумать графическую тему (не логотип, но типа него) для сайта совместных покупок. Aдрес сайта будет www.zakupka-vmeste.ru, текущий дизайн (таким и останется) можно увидеть например на субдомене msk.zakupka-vmeste.ru. Вот под него и нужно сделать типа главной ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обновление логотипа и баннера

    Добрый день! 1) Возникла необходимость в обновлении логотипа, концепцию в целом необходимо сохранить, необходимо переработать только некоторые элементы 2) Имеется также основной рисунок на главной странице для сайта визитки, ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад