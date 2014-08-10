Необходимо создать логотип для интернет-магазина (товары для дома и товары для детей). Логотип хотелось бы видеть простой и оригинальный. Планируется его использовать в дальнейшем на визитках, бонусных картах и подарочных сертификатах.
Логотипы для четырех компаний
Необходимо создать четыре логотипа для четырех компаний. Логотипы должны состоять только из названия. Придираться не будем — выберем из предложенного. Один из лого должен быть прорисован по образу и подобию уже существующего. Вектор и Jpeg. Подробности — автору.
Бюджет увы, небольшой
Выбранный исполнитель
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