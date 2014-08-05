Необходимо создать логотип для интернет-магазина (товары для дома и товары для детей). Логотип хотелось бы видеть простой и оригинальный. Планируется его использовать в дальнейшем на визитках, бонусных картах и подарочных сертификатах.
Обновление логотипа и баннера
Добрый день!
1) Возникла необходимость в обновлении логотипа, концепцию в целом необходимо сохранить, необходимо переработать только некоторые элементы
2) Имеется также основной рисунок на главной странице для сайта визитки, необходимо на основе имеющегося изменить масштаб и немного его доработать.
За подробностями стучитесь в личку.
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