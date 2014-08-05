Обновление логотипа и баннера

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Закрыт23 заявки243 просмотра

Добрый день!

1) Возникла необходимость в обновлении логотипа, концепцию в целом необходимо сохранить, необходимо переработать только некоторые элементы

2) Имеется также основной рисунок на главной странице для сайта визитки, необходимо на основе имеющегося изменить масштаб и немного его доработать.

За подробностями стучитесь в личку.

11 лет назад
FlyIdeas
Артем 
42 года
20 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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