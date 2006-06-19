Flyideas - разработка программного обеспечения, создание сайтов
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Электронный адрес
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Область деятельности
* Разработка программного обеспечения
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Практический опыт
* графический интерфейс пользователя
* многопоточные приложения
* приложения баз данных
* программирование сетевых задач
* компьютерная графика
* WinAPI, службы
* .NET, ASP.NET (WebForms, MVC), Web Services, ADO.NET
* MFC, Windows Forms
* объектно-ориентированное проектирование, UML
* XML, SOAP
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Портфолио
- Интернет-магазин "Алвис"323 просмотра
- Без названия1173 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Работа была выполнена качественно и быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик всегда на связи, быстрая оплата после завершения проект. Сотрудничеством доволен.
$300
10 баллов
13 лет назад
Работали с Артемом над скриптом для парсинга листов. Делать надо было на ASP .NET 3.5 C# или VB. Все было сделано хорошо, небольшие изменения в функциональности Артем сделал вовремя и без дополнительной оплаты. Работой довольны, будем обращаться еще.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с данным заказчиком остался очень доволен. Предоставленное ТЗ было грамотно составлено, поэтому по мере разработки модуля практически не возникали вопросы, а те что были - решались очень оперативно. Оплата была произведена сразу же после завершения проекта.
$75
10 баллов
14 лет назад
С заданием Артем справился превосходно, проявив в процессе работы такие положительные качества, как грамотность, умение мыслить на опережение, трудолюбие, внимание к заказчику. Кроме того, считаю особенно важным выделить его высокие профессиональные навыки и своевременную реакцию на изменения по ходу работы. Артем не только выполнил поставленную задачу точно и в срок, но посоветовал, а в дальнейшем и помог внести необходимые изменения и доработки в проект. Если вам дорого ваше время, и вы ищете настоящего профессионала – рекомендую вам Балкина Артема.
Ответный отзыв
Своевременная оплата, быстрое реагирование на вопросы в ходе работы! Сотрудничеством доволен!
$700
10 баллов
15 лет назад
Работа была выполнена в оговоренный срок и на высоком профессиональном уровне, очень внимательно отнеслись к моим пожеланиям, мгновенно реагируя на необходимые изменения и новые идеи, проявив в то же время инициативу, которая положительно сказалась на конечном результате. У меня сложилось очень приятное впечатление от работы с командой FlyIdeas, думаю ,что и впредь буду обращаться к ним за помощью.
Ответный отзыв
Не первый раз работаю с данным заказчиком, как всегда своевременная оплата и четкое объяснение задачи!
$150
10 баллов
18 лет назад
При разработке проекта программист FlyIdeas проявил себя как грамотный специалист, способный профессионально решать поставленные задачи в сжатые сроки. Следует отметить особые знания программиста в C#.NET, ADO.NET, организации многопоточности. Особой похвалы заслуживают навыки Артема к созданию красивого интерфейса в программе. Рекомендую !!!
Ответный отзыв
Проект оплачен в срок, все нюансы и вопросы быстро решались!