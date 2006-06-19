FlyIdeas

Артем FlyIdeas

 
40 летРоссия/Пенза
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Flyideas - разработка программного обеспечения, создание сайтов

Часовой пояс (GMT +03:00)

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Электронный адрес

*[email protected]

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Область деятельности

* Разработка программного обеспечения

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Практический опыт

* графический интерфейс пользователя

* многопоточные приложения

* приложения баз данных

* программирование сетевых задач

* компьютерная графика

* WinAPI, службы

* .NET, ASP.NET (WebForms, MVC), Web Services, ADO.NET

* MFC, Windows Forms

* объектно-ориентированное проектирование, UML

* XML, SOAP

Портфолио
Отзывы заказчиков
liss_ua
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Доработать js-виджет
Работа была выполнена качественно и быстро. Рекомендую!
Заказчик всегда на связи, быстрая оплата после завершения проект. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
proper
Гость 
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Модуль парсинга листов на ASP .NET 3.5 C# или VB
Работали с Артемом над скриптом для парсинга листов. Делать надо было на ASP .NET 3.5 C# или VB. Все было сделано хорошо, небольшие изменения в функциональности Артем сделал вовремя и без дополнительной оплаты. Работой довольны, будем обращаться еще.
Сотрудничеством с данным заказчиком остался очень доволен. Предоставленное ТЗ было грамотно составлено, поэтому по мере разработки модуля практически не возникали вопросы, а те что были - решались очень оперативно. Оплата была произведена сразу же после завершения проекта.
Ответный отзыв
Whiteas
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$75
10 баллов
14 лет назад
Доработка интернет магазина
С заданием Артем справился превосходно, проявив в процессе работы такие положительные качества, как грамотность, умение мыслить на опережение, трудолюбие, внимание к заказчику. Кроме того, считаю особенно важным выделить его высокие профессиональные навыки и своевременную реакцию на изменения по ходу работы. Артем не только выполнил поставленную задачу точно и в срок, но посоветовал, а в дальнейшем и помог внести необходимые изменения и доработки в проект. Если вам дорого ваше время, и вы ищете настоящего профессионала – рекомендую вам Балкина Артема.
Своевременная оплата, быстрое реагирование на вопросы в ходе работы! Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
alviss2008
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$700
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для FlyIdeas
Работа была выполнена в оговоренный срок и на высоком профессиональном уровне, очень внимательно отнеслись к моим пожеланиям, мгновенно реагируя на необходимые изменения и новые идеи, проявив в то же время инициативу, которая положительно сказалась на конечном результате. У меня сложилось очень приятное впечатление от работы с командой FlyIdeas, думаю ,что и впредь буду обращаться к ним за помощью.
Не первый раз работаю с данным заказчиком, как всегда своевременная оплата и четкое объяснение задачи!
Ответный отзыв
Whatsup
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$150
10 баллов
18 лет назад
Срочно !! Помощь в написании диплома
При разработке проекта программист FlyIdeas проявил себя как грамотный специалист, способный профессионально решать поставленные задачи в сжатые сроки. Следует отметить особые знания программиста в C#.NET, ADO.NET, организации многопоточности. Особой похвалы заслуживают навыки Артема к созданию красивого интерфейса в программе. Рекомендую !!!
Проект оплачен в срок, все нюансы и вопросы быстро решались!
Ответный отзыв