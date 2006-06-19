С заданием Артем справился превосходно, проявив в процессе работы такие положительные качества, как грамотность, умение мыслить на опережение, трудолюбие, внимание к заказчику. Кроме того, считаю особенно важным выделить его высокие профессиональные навыки и своевременную реакцию на изменения по ходу работы. Артем не только выполнил поставленную задачу точно и в срок, но посоветовал, а в дальнейшем и помог внести необходимые изменения и доработки в проект. Если вам дорого ваше время, и вы ищете настоящего профессионала – рекомендую вам Балкина Артема.